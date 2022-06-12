Bakanlık, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayılı YEKA ilan etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.
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