Bakanlık açıkladı: Antalya, Afyonkarahisar ve Sakarya’da dana eti diye tek tırnaklı yedirmişler

Antalya, Afyankarahisar ve Sakarya'da faaliyet gösteren 3 işletmenin satışa sunduğu ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 7'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 24 yeni ürün daha eklendi.

Antalya, Afyonkarahisar ve Sakarya'da tespit edildi

Denetimler sonucu Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren "Emr Grup Restoran"da satışa sunulan dana etinde tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

Afyonkarahisar'da ise "Yapıcı" marka tarafından satışa sunulan dana kavurmada tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Hüseyin Bıyıklı'ya ait "Bağ Konakları Cafe"de hazırlanan lahmacun harcında da tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

Tek tırnaklı hayvan eti nedir?

Tek tırnaklı hayvanlar, her ayağında yalnızca bir büyük tırnak bulunan hayvanlardır. Bu gruba en bilinen örnekler at, eşek ve katır gibi hayvanlardır. "Tek tırnaklı hayvan eti" ifadesi de bu hayvanlardan elde edilen eti tanımlar. Ancak bu tür etler, Türkiye’de insan tüketimi amacıyla kullanılması yasak olan etler arasında yer alır.