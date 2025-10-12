Bakanlık açıkladı! Ev kiralarına yüzde 20 stopaj uygulanacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağı yönündeki haberlere ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

"Gündemimizde yok"

Bakanlık, Özellikle ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili spekülasyonları gidermek amacıyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."