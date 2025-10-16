Bakanlık açıkladı! Özel tiyatrolara ayrılan destek yüzde 50'ye yakın artırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların projelerine sağlanan desteği geçen sezona göre yüzde 49,56 oranında artırarak 97 milyon 216 bin liraya yükseltti. Bu rakam, bugüne kadar özel tiyatrolara verilen en yüksek destek tutarı olarak kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sanat sezonu için özel tiyatrolardan gelen başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Toplam 434 özel tiyatro başvuruda bulunurken, eksik belgelerini süresinde tamamlamayan 34 tiyatro dışında kalan 400 başvuru incelemeye alındı.

Başvuruların çoğu olumlu sonuçlandı

Yapılan değerlendirme sonucunda, 236 profesyonel tiyatro, 65 çocuk oyunu ve 78 geleneksel tiyatro olmak üzere toplam 379 proje destek kapsamına alındı. Böylece başvuruların yüzde 94,75'i olumlu sonuçlandı.

Bakanlık, sağlanan desteklerle tiyatro sektöründe kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artırılması ve bu kurumların sürekliliğinin korunmasını hedefliyor. Ayrıca tiyatro sanatının kalkınmada öncelikli bölgelere yayılması, yerli oyun yazarlarının eserlerinin teşvik edilmesi ve Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.