Bakanlık açıkladı: Türkiye’nin 2024 yılı dış borcu belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış borç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, 2023 yılsonundaki 499,9 milyar dolarlık borca kıyasla yüzde 3,1’lik bir artışı ifade ediyor. Borcun milli gelire oranı ise yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

Net dış borç 261 milyar dolar

Açıklamada, Türkiye’nin net dış borç stokunun 261,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Net borcun milli gelire oranı ise yüzde 19,7 olarak kaydedildi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 2024 yıl sonunda 10,72 trilyon TL’ye ulaşırken, milli gelire oranı yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.

Hazine garantili borç 16,4 milyar dolar

Kamu net borç stoku 7,16 milyar TL seviyesinde olurken, Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.