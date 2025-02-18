Bakanlık affetmedi: 'Antep Peyniri' Teksüt'e pahalıya patladı!

Balıkesir'de faaliyet gösteren ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt'ün 'Antep Peyniri' tescilli olmadığı gerekçesiyle ağır bir ceza yedi.

Coğrafi işaretli ürünün adını taklit etti

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiği belirlendi. Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

Yanıltıcı reklam sayıldı

Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.

Bu gelişme, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük yankı uyandırırken, yetkililer tüketicilere aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve coğrafi işaretli gıdalarda orijinalliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.