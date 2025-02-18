Bakanlık affetmedi: 'Antep Peyniri' Teksüt'e pahalıya patladı!
Balıkesir merkezli süt ve peynircilik devi TekSüt'ün, 'Antep Peyniri' denetime takıldı. Ürünün tescilli olmadığını tespit eden ekipler TekSüt'e 600 bin TL idari para cezası kesti.
Balıkesir'de faaliyet gösteren ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt'ün 'Antep Peyniri' tescilli olmadığı gerekçesiyle ağır bir ceza yedi.
Coğrafi işaretli ürünün adını taklit etti
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiği belirlendi. Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.
Yanıltıcı reklam sayıldı
Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.
Bu gelişme, süt ve süt ürünleri sektöründe büyük yankı uyandırırken, yetkililer tüketicilere aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve coğrafi işaretli gıdalarda orijinalliğe dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.