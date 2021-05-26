Bakanlık ayrıntıları açıkladı: Nefes kredisinde faiz yüzde 17.5

Hüseyin GÖKÇE

Dunya.com’un 24 Mayıs’ta “Nefes kredisinde faiz yüzde 15-18 arasında olacak” başlığıyla duyurduğu Nefes kredisinin uygulama detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Nefes kredisi 10 bankanın katılımıyla, TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021’den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Destekten yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda önceki yıla göre yüzde 25 kayıp yaşayan, Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyeler yararlanabilecek.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan şirketler 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olanlar ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecekler.

TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sağlayacaklar.

Kredi kapsamında işletmeler ödemeye 6 ay sonra başlayacaklar ve yüzde 17.5 faizle 12 eşit taksitte ödemeye yapacaklar.