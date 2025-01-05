Bakanlık denetimleri sıklaştırdı: Vergi kaybı ve kesilen cezada rekor tahsilat

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, geçen yıl boyunca büyük mükellefler, görünür bir geliri olmadan lüks tüketimde bulunanlar, sosyal medya fenomenleri ile IBAN yoluyla vergisiz tahsilat gerçekleştirenler başta olmak üzere, çok sayıda kesime yönelik denetim gerçekleştirmiş, kuyumculuk ve demir-çelik gibi pek çok sektörde de sayım yürütmüştü.

VDK'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimler sonuçlarını verdi.

Rekor tutarlara ulaşıldı

Vergi incelemeleri sonucunda bulunan 159,75 milyar lira matrah farkı üzerinden tarh edilen 40,02 milyar lira vergi ve kesilen 80,41 milyar lira ceza ile birlikte gecikme faizleri hariç vergi incelemesi yoluyla tahakkuk ettirilen kamu alacağı 120 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlarla VDK, inceleme yoluyla kamuya sağlanan gelirler açısından rekora imza attı.

Bakanlığın yürüttüğü vergi denetimlerinin odağı kayıt dışılıkla mücadeleydi. Aynı zamanda, maliyetlerinde görülebilir artış olmadan fiyatlarını artıran ancak bu artışı vergi gelirlerine yansıtmayanlara yönelik yoğun çalışmalar yapıldı.

Denetimlerde geçen yıl tarh edilen vergi 40 milyar lirayı aştı

Denetim ekiplerince 2023'te mükelleflerin beyan ettiği matrahın 3,45 trilyon lirası incelenirken, 18,6 milyar lira tutarında vergi tarh edilmişti. Geçen yıl incelenen matrah tutarı 1,19 trilyon lira olurken, tarh edilen vergi rakamı 40,02 milyar liraya ulaştı.

Bu rakamların artmasında, kazançlarını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden, fahiş fiyat uygulayan ancak bunu vergi gelirlerine yansıtmayan mükelleflere yönelik incelemeler etkili oldu.

Bakanlık, geçen yıl "izaha davet" müessesini de etkili şekilde kullandı. Buna göre, 2024 yılında incelemeler sonucunda izah vermesi istenen mükellefler vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırırken izah yoluyla artırılan vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaştı.

Vergi müfettişleri de ülke genelinde vergi daireleri nezdinde yürüttüğü teftiş çalışmalarında tespit ettikleri hususlarla 1,6 milyar lirayı Hazineye kazandırdı.

Tahakkuku verdirilen veya tebliğ ettirilen vergi ve ihbarnamelerle de bu rakamlara 21,9 milyar lira eklendi.

Teftişlerle birlikte yürütülen hasılat hızlandırma çalışmalarıyla da VDK ve Gelir İdaresi Başkanlığının ortak çalışmasıyla tahakkuk eden vergilerini ödemeyen mükelleflere ulaşılarak yaklaşık 124 milyar liranın tahsili sağlandı.

"Dürüst mükellefin yanındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancına rağmen düşük vergi ödeyen ya da ödemeyen mükelleflere yönelik denetimlerin sonuçlarını aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Denetimlerimizde, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflerin üzerine gidildi. Gerekli denetim ve yoklama çalışmaları tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar sürecek. Çok kazandığı halde düşük beyanda bulunan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bu yıl da yapmaya devam edeceğiz. Vergide adalet ve etkinlik temel ilkemiz olmaya devam edecek."

Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerini dile getiren Şimşek, dürüst mükelleflerin de her zaman yanında olduklarını söyledi.