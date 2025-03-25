Bakanlık duyurdu! Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan küresel yatırımcılarla telekonferansla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden paylaşımda bulundu. Burada yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.

Açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.