Bakanlık duyurdu: Çiftçilere tarım sigortasında yeni indirim ve destekler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 2025 yılı için çiftçilere yönelik çeşitli indirim ve destek uygulamalarını devreye aldı. Yeni düzenlemeler, tarımsal üretim planlamasına teşvik sağlarken, poliçe primlerinde de önemli oranlarda düşüşler sunuyor.

Tarım sigortalarında bu yıl yüzde 10 tarımsal üretim planlaması indirimi ve tarım birlikleri ile kooperatiflere üye üreticilere ek yüzde 5 üyelik indirimi uygulanacak. Bitkisel ürün sigortalarında sözleşmeli üretim indirimi yüzde 15’e çıkarılırken, su kısıtı olan bölgelerde üretim yapan çiftçilere yüzde 10 ek destek verilecek.

Genişletilen kapsam

Bu yıl tarım sigortaları teminat kapsamı daha da genişletildi. Tarla ürünleri, sebzeler, fidanlar ve çileklerde “geyik zararı” teminat altına alınırken, patateste yapraklanma döneminde don zararı ve mantar ürünleri de sigorta kapsamına dahil edildi.

Köy Bazlı Verim Sigortası’nda devlet prim desteği yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkarıldı ve yağlık ayçiçeği bu sigorta kapsamına eklendi.

Sera sigortaları ve gelir koruma

Sera sigortalarında fırtına teminatı eklenirken, alan ölçüm toleransı yüzde 10 olarak belirlendi. Gelir Koruma Sigortası’na buğdayın yanı sıra arpa da dahil edilerek, üretim planlaması ve su kısıtı desteği sağlandı.

Hayvancılık sigortaları

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda poliçe primleri üzerinden yüzde 10 üretim planlaması indirimi uygulanırken, sözleşmeli üretim indirimi yüzde 10’a çıkarıldı. Arilik indirimi yüzde 15’e yükseltilerek, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırları için yüzde 15 arilik indirimi getirildi. Ayrıca, yavru atma teminatı tarifeye eklendi.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda sözleşmeli üretim indirimi yüzde 10’a yükseltilirken, geniş kapsamlı tarifelerde arilik indirimi yüzde 15’e çıkarıldı.

Yeni sigorta türleri

İpek böcekçiliği, devlet destekli tarım sigortalarına bu yıl ilk kez dahil edildi. Fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ve sel gibi risklere karşı tabla, kerevet ve ipek böcekleri teminat altına alındı. Ayrıca, yüzde 10 sözleşmeli üretim indirimi uygulanacak.

Kümes hayvanları, su ürünleri ve arıcılık sigortalarında uygulamalar 2025’te de devam edecek.