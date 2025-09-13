Bakanlık duyurdu! Gıda işletmelerine sıkı denetim: 176 milyon TL ceza kesildi, 21 işletmeye suç duyurusu...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlere ilişkin verileri paylaştı.

Yumaklı, 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini belirtirken bu denetimlerde toplam 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

21 gıda işletmecisi hakkında suç duyurusu

Yazılı açıklama yapan Yumaklı, geçen ay 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış ve 40 bin 49 toplu tüketim yerinde denetim yapıldığını belirterek, bu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış ve 593 toplu tüketim yerine olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını kaydetti. Ayrıca 21 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz yumulmayacağını vurgulayan Yumaklı, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Karekod uygulaması hatırlatıldı

Denetimlerin yalnızca planlı değil, rutin olarak da devam ettiğini ifade eden Yumaklı, çeşitli iletişim kanallarıyla gelen şikâyetlerin tek tek değerlendirildiğini belirtti. Yumaklı, vatandaşlara gıda işletmelerinin denetim durumunu gösteren ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu hale gelen karekod uygulamasını kullanmaları çağrısında bulunarak, "Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.