Bakanlık duyurdu: Kanada'ya su ürünleri ihracatında kısıtlamalar kalktı, yeni hedefler Filipinler ve Çin

Ticaret Bakanlığı, Kanada’ya yönelik su ürünleri ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda ve tarım ürünleri ihracatında karşılaşılan teknik engellerin çözümü amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında Kanada’nın öncelikli ülkelerden biri olarak belirlendiği ve levrek ile çipura ihracatında yaşanan kısıtlamaların ele alındığı belirtildi.

Kanada Gıda Denetim Kurumu (CFIA) tarafından 1 Haziran 2023’te yayımlanan bildirim ile Türkiye menşeli bazı su ürünlerinin ülkeye girişi yasaklanmış, özellikle cansız ve içi boşaltılmış levrek (sea bass) ile çipura (gilthead bream) başta olmak üzere birçok su ürününün ihracatı fiilen durma noktasına gelmişti.

Ancak Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü girişimler sonucunda, söz konusu kısıtlamaların 8 Eylül 2025 itibarıyla kaldırıldığı ve Türk ürünlerinin yeniden Kanada pazarına girişine izin verildiği açıklandı. Açıklamada "Söz konusu ürünlerin Kanada’ya ihracatında öngörülen teknik engeller giderilmiş ve 8 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yasaklı statü kaldırılarak, anılan ürünlerin Kanada’ya yeniden ithalatına resmî olarak izin verilmiştir" denildi.

Sırada Filipinler ve Çin var

Açıklamada, bundan sonraki süreçte Filipinler ve Çin pazarlarına odaklanılacağı da vurgulandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin organizasyonunda gerçekleştirilecek Filipinler Genel Ticaret Heyeti programında, Türk menşeli kanatlı eti ile yaş meyve ve sebzelerin önündeki teknik engellerin kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca, Ekim 2025’te Çin’e yapılacak ziyarette tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri ihracatına ilişkin engellerin kaldırılması için müzakerelerin ilerletileceği belirtildi.