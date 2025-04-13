Bakanlık harekete geçti! Enflasyon muhasebesinde işlemler denetlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesinin usulüne uygun şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarını genişletti. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, şimdiye kadar tespit edilen toplam matrah farkı 80 milyar lirayı geçti.

Yüksek enflasyonun mali tablolardaki etkilerini düzeltmeyi hedefleyen enflasyon muhasebesi uygulaması, 2024 itibarıyla yeniden hayata geçirilmişti. Bu kapsamda, Vergi Denetim Kurulu (VDK) usulsüz uygulamaları tespit etmek için denetimlere başladı.

İzahı yetersiz bulunanlar incelenecek

İlk denetim dalgasında, yanlış uygulamalarda bulunan mükellefler izaha çağrıldı. Açıklamaları uygun bulunanlar yeniden beyanname vererek yaklaşık 13,5 milyar liralık ek matrah bildirdi. İzahı yetersiz bulunanlar ise incelemeye sevk edildi.

İkinci denetimde 67 milyar liralık matrah farkı

Kurul, daha geniş kapsamlı ikinci bir denetim sürecine geçerken, bu aşamada tespit edilen ek matrah farkının yaklaşık 67 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Sürecin sonunda tespit edilen toplam farkın daha da artması bekleniyor.

Bakan Şimşek’ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan denetimlerin esas amacının vergi tahsilatı olmadığını belirtti. Şimşek, “Enflasyon düzeltmesinin doğru şekilde yapılması, mükelleflerimizin ileride cezalı bir işleme maruz kalmamaları açısından önemli. Bu uygulama vergi sisteminin sağlıklı işlemesi ve mükellef haklarının korunması açısından kritik” dedi. Şimşek ayrıca, dezenflasyon süreciyle birlikte mali tablolarda düzeltme ihtiyacının ortadan kalkacağını da vurguladı.