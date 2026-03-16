Bakanlık harekete geçti, sektör uyardı: Atık yönetimi dijital olarak izlenebilmeli

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakan­lığı, yeni düzenleme kapsamında plastik çatal, bı­çak, kaşık, yemek çubuğu, ta­bak, plastik pipet, plastik çu­buklu kulak pamukları ile genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) üretilen gıda ve içecek kapları gibi birçok tek kullanımlık plastik ürünün piyasaya arzının sona erdiril­mesini öngören yönetmelik üzerinde çalışıyor.

“Yeşil dönüşüm için izlenebilirlik şart”

Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren şirket temsil­cileri ise düzenlemelerin başa­rılı olabilmesi için atık yöneti­minde izlenebilirliğin güçlen­dirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kimya sektöründe fa­aliyet gösteren MEC Chemi­cal’ın kurucusu Murat Beyazlı, Türkiye’de özellikle Sıfır Atık Projesi ile önemli adımlar atıl­dığını belirterek, bu sürecin iz­lenebilirlik altyapısıyla des­teklenmesi gerektiğini söyle­di. Beyazlı, “Yeşil dönüşümün en kritik aşamalarından biri izlenebilirlik. Atığın kaynağı­nın ve nasıl ayrıştırıldığının net şekilde takip edilmesi hem çevre hem de ekonomi açısın­dan önemli bir kazanım sağla­yacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Atık yönetiminde yerel yö­netimlerin rolüne de dikkat çeken Beyazlı, özellikle plastik sektöründe atığın dijital hari­tasının çıkarılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesin­de geri dönüşüm sektörünün hızlı bir dönüşüm yaşadığını belirten Beyazlı, sektörün ar­tık yalnızca atıkları eritip yeni­den kalıplayan bir yapı olmak­tan çıktığını ve ileri mühen­dislik gerektiren bir üretim alanına dönüştüğünü söyledi.

“Atığı izleyemiyorsanız yönetemezsiniz”

Sektördeki en büyük so­runlardan birinin atığın kay­nağının yeterince izleneme­mesi olduğunu belirten Be­yazlı, “Atığın nereden geldiği ve nasıl ayrıştırıldığı tam ola­rak takip edilemiyor. Kay­nağı belli olan atık doğru şe­kilde işlendiğinde, çok daha yüksek katma değerli ürün­lere dönüştürülebiliyor” de­di. Avrupa’daki atık yönetimi uygulamalarını yakından ta­kip ettiklerini belirten Beyaz­lı, dijital altyapının bu alanda kritik rol oynadığını söyledi. Beyazlı, atığın dijital olarak izlenebilir hale gelmesinin hem sektörün verimliliğini artıracağını hem de şirket­lerin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) maliyetleri­nin daha rasyonel bir zemine oturmasına katkı sağlayaca­ğını ifade etti.