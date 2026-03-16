Bakanlık harekete geçti, sektör uyardı: Atık yönetimi dijital olarak izlenebilmeli
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına yönelik adımına öneri geldi. Sektör temsilcileri, düzenlemelerin etkili olabilmesi için atık yönetiminin dijital olarak izlenebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabak, plastik pipet, plastik çubuklu kulak pamukları ile genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) üretilen gıda ve içecek kapları gibi birçok tek kullanımlık plastik ürünün piyasaya arzının sona erdirilmesini öngören yönetmelik üzerinde çalışıyor.
“Yeşil dönüşüm için izlenebilirlik şart”
Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren şirket temsilcileri ise düzenlemelerin başarılı olabilmesi için atık yönetiminde izlenebilirliğin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kimya sektöründe faaliyet gösteren MEC Chemical’ın kurucusu Murat Beyazlı, Türkiye’de özellikle Sıfır Atık Projesi ile önemli adımlar atıldığını belirterek, bu sürecin izlenebilirlik altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Beyazlı, “Yeşil dönüşümün en kritik aşamalarından biri izlenebilirlik. Atığın kaynağının ve nasıl ayrıştırıldığının net şekilde takip edilmesi hem çevre hem de ekonomi açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Atık yönetiminde yerel yönetimlerin rolüne de dikkat çeken Beyazlı, özellikle plastik sektöründe atığın dijital haritasının çıkarılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde geri dönüşüm sektörünün hızlı bir dönüşüm yaşadığını belirten Beyazlı, sektörün artık yalnızca atıkları eritip yeniden kalıplayan bir yapı olmaktan çıktığını ve ileri mühendislik gerektiren bir üretim alanına dönüştüğünü söyledi.
“Atığı izleyemiyorsanız yönetemezsiniz”
Sektördeki en büyük sorunlardan birinin atığın kaynağının yeterince izlenememesi olduğunu belirten Beyazlı, “Atığın nereden geldiği ve nasıl ayrıştırıldığı tam olarak takip edilemiyor. Kaynağı belli olan atık doğru şekilde işlendiğinde, çok daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülebiliyor” dedi. Avrupa’daki atık yönetimi uygulamalarını yakından takip ettiklerini belirten Beyazlı, dijital altyapının bu alanda kritik rol oynadığını söyledi. Beyazlı, atığın dijital olarak izlenebilir hale gelmesinin hem sektörün verimliliğini artıracağını hem de şirketlerin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) maliyetlerinin daha rasyonel bir zemine oturmasına katkı sağlayacağını ifade etti.