Bakanlık harekete geçti, sektör uyardı: Atık yönetimi dijital olarak izlenebilmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına yönelik adımına öneri geldi. Sektör temsilcileri, düzenlemelerin etkili olabilmesi için atık yönetiminin dijital olarak izlenebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Nagihan Kalsın
Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakan­lığı, yeni düzenleme kapsamında plastik çatal, bı­çak, kaşık, yemek çubuğu, ta­bak, plastik pipet, plastik çu­buklu kulak pamukları ile genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) üretilen gıda ve içecek kapları gibi birçok tek kullanımlık plastik ürünün piyasaya arzının sona erdiril­mesini öngören yönetmelik üzerinde çalışıyor.

“Yeşil dönüşüm için izlenebilirlik şart”

Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren şirket temsil­cileri ise düzenlemelerin başa­rılı olabilmesi için atık yöneti­minde izlenebilirliğin güçlen­dirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kimya sektöründe fa­aliyet gösteren MEC Chemi­cal’ın kurucusu Murat Beyazlı, Türkiye’de özellikle Sıfır Atık Projesi ile önemli adımlar atıl­dığını belirterek, bu sürecin iz­lenebilirlik altyapısıyla des­teklenmesi gerektiğini söyle­di. Beyazlı, “Yeşil dönüşümün en kritik aşamalarından biri izlenebilirlik. Atığın kaynağı­nın ve nasıl ayrıştırıldığının net şekilde takip edilmesi hem çevre hem de ekonomi açısın­dan önemli bir kazanım sağla­yacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Atık yönetiminde yerel yö­netimlerin rolüne de dikkat çeken Beyazlı, özellikle plastik sektöründe atığın dijital hari­tasının çıkarılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesin­de geri dönüşüm sektörünün hızlı bir dönüşüm yaşadığını belirten Beyazlı, sektörün ar­tık yalnızca atıkları eritip yeni­den kalıplayan bir yapı olmak­tan çıktığını ve ileri mühen­dislik gerektiren bir üretim alanına dönüştüğünü söyledi.

“Atığı izleyemiyorsanız yönetemezsiniz”

Sektördeki en büyük so­runlardan birinin atığın kay­nağının yeterince izleneme­mesi olduğunu belirten Be­yazlı, “Atığın nereden geldiği ve nasıl ayrıştırıldığı tam ola­rak takip edilemiyor. Kay­nağı belli olan atık doğru şe­kilde işlendiğinde, çok daha yüksek katma değerli ürün­lere dönüştürülebiliyor” de­di. Avrupa’daki atık yönetimi uygulamalarını yakından ta­kip ettiklerini belirten Beyaz­lı, dijital altyapının bu alanda kritik rol oynadığını söyledi. Beyazlı, atığın dijital olarak izlenebilir hale gelmesinin hem sektörün verimliliğini artıracağını hem de şirket­lerin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) maliyetleri­nin daha rasyonel bir zemine oturmasına katkı sağlayaca­ğını ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - ANKARA
