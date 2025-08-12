Bakanlık harekete geçti! Ünlü markanın ürünleri toplatılıyor

Bakanlık açıklamasında, Chakra çubuklu oda kokusunun, üzerinde bulunması gereken dokunsal uyarı işaretlerinin eksik olduğu, ayrıca kullanıcılar için yanık, yaralanma ve alerjik reaksiyon riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle ürünün satışının yasaklandığı ve toplatma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Aynı şekilde Uni Drain Unlight lavabo açıcı da çocuk emniyetli kapak sisteminin olmaması ve dokunsal uyarı eksikliği nedeniyle mevzuata aykırı bulundu. Ürün, tüketici sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle piyasadan tamamen kaldırılacak.

Bakanlık, her iki ürün için de ilgili firmalara yasal sürecin başlatıldığını ve denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.