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Bakanlık ifşa etti: 60 yıllık markanın salamında domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 11 yeni ürün eklenirken listeye 60 yıllık bir gıda üreticisi de girdi. Listedeki bilgilere göre 60 yılık firmanın salamında domuz eti tepsit edildi.

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Bakanlık ifşa etti: 60 yıllık markanın salamında domuz eti tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde bir kez daha domuz eti skandalı yaşandı.

Vatandaşların da yakından takip ettiği,  "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. 

11 ürün daha eklendi

Bakanlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 11 yeni ürün eklerken, bir gıda üreticisinin salamında domuz etine rastlandığı belirtildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan denetimlerde Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana İspanyol salamda "domuz eti" tespit edildi. 

Bakanlık ifşa etti: 60 yıllık markanın salamında domuz eti tespit edildi - Resim : 1

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Kaynak: HABER MERKEZİ