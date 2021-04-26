Bakanlık ile Boğaziçi Üniversitesi'nden akıllı ulaşım için işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında ülke düzeyinde Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzaları Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Adil Karaismailoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tarafından atıldı.

Protokolün imza töreninde konuşan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19 yıldır çok önemli ulaşım ve haberleşme yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne dek toplam 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımların 2003-2020 yılları arasında GSYH'ye toplam 395 milyar dolar, üretime 838 milyar dolarlık etkisi olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, "2021 yılı bütçesi içinde yüzde 31'lik bir orana sahip olan Ulaştırma ve Altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, "Ülkemizin akıllı ulaşım sistemlerinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, çok önemli bir çalışma başlatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi arasında, dünyada ilk diyebileceğimiz 'Otonom Araçlarla Sürüş Mimarisi ve Trafik Yönetimi' konusunda iş birliği protokolümüzün imzalarını atacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu bugün başlatılan iş birliğiyle, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ve bu alanla doğrudan ilgili olan Otonom Araç Sistemleri, bağlantılı araç teknolojileri, ulaşımda yenilenebilir enerji kullanılması, hareketlilik ve birçok konuda dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, ileri bilişim teknolojilerini kullanacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, birliğimizin ilk çalışması olarak, dünyada gelişmekte olan otonom (bağlantılı) araç teknolojilerinin ülkemizde de yerli ve milli olarak üretilmesini desteklemek ve ulaştırma altyapılarımızı gelişen teknolojilere uyumlu hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla, ulaştırma alanında dünyada ilk 'Otonom Araçlarla Sürüş Mimarisi ve Trafik Yönetimi' konusunda çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

"Akıllı ulaşım hayatımızın çok önemli bir parçası olacak"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin seçilmiş 5 araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirterek, Bakanlık ile imzalanan iş birliği protokolünün önemine işaret etti.

Araştırma üniversitesi olarak ileri teknolojilerin üretilmesini, bilimsel çalışmaların yapılmasını, dünyada yeni yapılan bir şey ne ise o yarışta olmayı isteyen, bunun için çabalayan bir üniversite olduklarının altını çizen Bulu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugünkü protokolün imzası çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü akıllı ulaşım önümüzdeki yıllarda artık hayatımızın çok önemli bir parçası olacak. Bunun birçok faydaları olacak. Bir kere trafik kazaları büyük oranda azalacak. İnanılmaz bir enerji verimliliği getirecek bize. Çok çevreci sonuçları olacak akıllı ulaşım sistemlerinin.

Akıllı ulaşım çok zor bir problem. Bunun hukuki boyutu var, enerji boyutu var, yazılım boyutu var. O yüzden de disiplinler arası ekipler tarafından çözülmesi gereken bir problem. O yüzden de ben akıllı ulaşım sistemlerinin ilk geldiğim günden beri hocalarımızla yaptığımız toplantılarda her türlü desteği vermeyi çok istediğimi söyledim. Başta Bakanımız olmak üzere işin içinde emeği olan bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."