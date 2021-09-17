Bakanlık, ÖTV indirimini yansıtmayan bayileri denetime aldı

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harete geçildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ÖTV’de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi” denildi.

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV matrahında değişiklik yapılarak sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı hatırlatıldı. Buna karşılık fiyatların düşürülmediğine yönelik Bakanlığa 2 binin üzerinde şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.

ÖTV indirimi yapılmadı, stoklardaki araçlar satılmadı

Şikayet dilekçelerinde bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamına giren araçların fiyatlarını indirmediği ayrıca; stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının öne sürüldüğü kaydedildi.

Şikayet dilekçelerinde, bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü.

Bakanlık açıklamasında sayılan üç şikayete konu tutumun ÖTV düzenlemesini etkisiz kılma amacını taşıdığı belirtilerek haksız ticari uygulama olarak nitelendi ve “Uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır.” denildi.

Denetimlerin, sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceleyeceği ve denetimin başladığı duyuruldu.