Bakanlık seferberlik başlatmıştı! Denetimler başladı: Cezası 3 milyon 462 bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde çiftçilerin korunması amacıyla gübre denetimi seferberliği başlattı. Meyve üretiminde ilk, örtü altı sebze üretiminde de ikinci sırada olan Mersin'de de ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Merkez ve ilçelerdeki 117 üretim, bin 19 satış bayisini tek tek ve sık sık incelemeye başlayan kontrol görevlisi ekipleri, numuneler de alarak laboratuvara gönderiyor.

Cezası 3 milyon 462 bin 474 TL

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine göre taklit, tağşiş, tescilsiz, lisanssız, barkodsuz satış, analiz sonucunun uygun olmayanların tespit edilmesi halinde 48 bin 474 TL ile 3 milyon 462 bin 474 TL arasında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Mersin'de 6 bin 272 gübre denetimi yapıldığı, 11 ürünle ilgili olarak toplam 3 milyon 236 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Meyvede birinci, örtü altı sebze üretiminde ikinci sırada

Mersin'in bitkisel ürünleri üretiminde potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinen İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ," Toplam 3 milyon 300 bin dekarlık alanda bitkisel üretim yapıyoruz. Türkiye'de meyve üretiminde birinci, örtü altı sebze üretiminde de ikinci sıradayız. İlimizde bin 19 gübre dağıtım bayii, 117 adette gübre üretim firması olduğunu görüyoruz" dedi.

'Amaç çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması'

Gübreleme mevsiminin gelmesiyle birlikte bakanlık koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı denetimlerin arttırıldığına dikkat çeken Karadağ "Mersin'de il ve ilçe müdürlüklerimizle gübre dağıtım ve üretim yerlerinde denetimleri sıklaştırdık. Bu denetimlerde en büyük amaç çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması, güvenli gübreye ulaşımını sağlamak ve taklit ürünlerin piyasaya arzını engellemek" diye konuştu.

Denetimlerin artmasının kendileri açısında iyi olduğuna değine bayi işletmecilerinden ziraat mühendisi Arif Çelik'te merdiven altı üretimlerin böylelikle engellendiğini söyledi.