Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi36 ürün listeye eklendi

Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi, 36 ürün listeye eklendi: Hamburger köftesinden kalp çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıda markalarını açıkladı. Listede zeytinyağından yoğurda pek çok ürün yer aldı. Ayrıca dana kıymadan yapıldığı belirtilen hamburger köftesinde kalp tespit edildi. İşte Bakanlığın yayımladığı listenin tamamı...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye zeytinyağından yoğurda 36 yeni ürün eklendi.
Zeytinyağı ve diğer yağ ürünleri, yoğurt, bal gibi temel gıdalarda hileye rastlandı.
Bakanlık, bazı yoğurt ürünlerinde nişasta katıldığı, zeytinyağlarına daha düşük kaliteli tohum yağlarının karıştırıldığını duyurdu.
Bir köfte harcında deri dokusu ve başka bir köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı et tespit edildiği bildirildi.
Ayrıca hamburger köftesinde kalp tespit edildiği de listeye yansıdı.
İşte Bakanlık tarafından yayımlanan liste: