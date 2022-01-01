Bakanlık, ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakanlık, İstanbul’daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi: "İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."