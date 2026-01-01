Altın ve mücevher ithalatında yüzde 20 ek vergi kalktı mı?

31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 10804 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, altın ve mücevher ithalatına ilişkin vergi uygulamaları konusunda kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Kararın ardından, Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan altın ve pırlanta ithalatında uygulanan yüzde 20’lik ek verginin kaldırıldığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Gündeme gelen iddiaların ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kaplan açıklamasında yapılan düzenlemeyle altın ve mücevher ithalatında verginin kaldırılmadığını, daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında tahsil edilen yüzde 20 oranındaki verginin, oranı değiştirilmeksizin İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaplan açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu düzenleme ile bahsedilen değerli maden ve mücevherat ürünleninin vergi yükünde bir azalma öngörülmemiş, daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında uygulanan %20 oranındaki vergi, aynı oran korunarak İlave Gümrük Vergisi uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ek Mali Yükümlülük adıyla uygulanan vergi kaldırılmış olsa da, aynı %20 oranındaki vergi bu kez İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam etmektedir; dolayısıyla ithalatçı açısından fiili bir vergi indirimi söz konusu değildir.

İlgili GTİP kapsamındaki ürünlerde ithalatta tahsil edilen %20 oranındaki mali yükümlülük aynen devam etmekte, yalnızca Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi olarak uygulanmaktadır.

Düzenleme ile amaçlanan; vergi oranlarında değişiklik yapılmaksızın, uygulamanın mevzuat bütünlüğü ve idari uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır."