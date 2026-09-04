Bakanlık yeni hesabı duyurdu: Kırmızı ette fiyatlandırma değişiyor!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et sektöründe karkas fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan tartım sistemini değiştirmeye hazırlanıyor.

Bakanlığın görüşe sunduğu "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ile karkas sığır etinin pazar fiyatının belirlenmesinde sıcak karkas ağırlığının esas alınması öngörülüyor.

Yüzde 2'lik kesintinin önüne geçilecek

Kesim sonrası karkas etin soğutma sürecinde, nem kaybı ve buharlaşmaya bağlı soğutma firesiyle ağırlık kayıpları meydana gelebiliyor. Söz konusu kayıp, üretici veya satıcı tarafından fiilen teslim edilen ürünün kalite ve miktarındaki eksilmeyi değil, karkasın muhafaza ve işletme süreçlerinden kaynaklanan doğal ve teknik bir değişimi ifade ediyor.

Bu kapsamda, sıcak karkas ağırlığının esas alınmasıyla, soğutma kaynaklı ağırlık kayıplarının varsayımsal oran olan yüzde 2 üzerinden yeniden düşülmesine yönelik uygulama da önlenecek.

Sektörde şeffaflık güçlendirilecek

Böylece, ülke genelinde mükerrer fire uygulamalarının engellenmesi, uygulama farklılıklarının önlenmesi, ölçüm birliğinin sağlanması ve ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, üretici ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde şeffaflığın güçlendirilmesi, hakkaniyet ilkesinin korunması ve sürdürülebilir tedarik yapısının desteklenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen karkas sınıflandırılmasına yönelik sekretarya hizmetlerini yürütme, ilgili eğitimleri ve kontrolleri yapma görevi Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

"Soğutma süresince ortaya çıkabilecek suistimal ortadan kalkar"

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince de fiyatlandırma ve ödemede sıcak tartım sistemini desteklediklerini belirtti.

Hacıince, "Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin tamamına yakın bir kısmında tartım sıcak şeklinde uygulanmaktadır. Kırmızı et sektöründe bu tartımın kabul görmesiyle, üretici ürününün miktarını anında kantarda görür ve ürünün soğumasını beklemek zorunda kalmaz. Soğutma süresince ortaya çıkabilecek suistimal ortadan kalkar. Soğutma sistemlerinden kaynaklı yetersizlikler tartıma yansımamış olur. Tartımın belgelendirilmesi anında yapılarak herhangi bir hukuki boşluk oluşmaz. Bu gerekçelerle konseyimizin tartım şekli konusundaki görüşü net olup, hayvanların kesiminden sonra en geç bir saat içinde tartımın gerçekleştirilmesi gerektiği yönündedir." dedi.

Taslakla ayrıca karkas sınıflandırmasına ilişkin sekretarya, eğitim ve kontrol görevlerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilmesi öngörülüyor.