Bakanlık zirai don sonrası 'fahiş fiyat' için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırırken ekipler don olayının görüldüğü iller başta olmak üzere ülke genelinde 1271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi.

Türkiye'de gerçekleşen ve birçok ili farklı ölçüde etkileyen zirai don olayı sonrası, bazı meyve ve sebze fiyatlarında artışa gidildiği yönünde tespitler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından, bu konuya dikkati çekerek süreci yakından takip ettiklerini, hasar tespit çalışmaları henüz tamamlanmadan her türlü manipülasyona neden olanlara fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Bakanlık denetimlere başladı

Ticaret Bakanlığı da kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa giderek vatandaşların mağdur olmasına sebep olan girişimlere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda fırsatçı girişimlere yönelik Türkiye genelinde piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri yürütüldü.

Limon tedarikine stok takibi

Zirai don olayından etkilenen iller başta olmak üzere 81 ilde yoğunlaştırılan denetimlerde, 1271 firma ve 8 bin 476 ürün incelendi. Ayrıca, ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler yapıldı.

Burada, işletmelerin limon stok durumları, stok giriş ve çıkış hareketleri, alış ile satış fiyatları incelendi.

Bakanlıkça limon tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmaması için stok takibi yapıldı.

İlave tedbir ve denetimler hayata geçirilecek

Fahiş fiyat uygulayan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ile stokçuluk yaptığı tespit edilen girişimlere yönelik ciddi yaptırımlar da devreye alınıyor. Bu kapsamda bir takvim yılında en az 3 defa stokçuluk yapanların iş yerleri 6 güne kadar kapatılabiliyor.

Bu yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda, fahiş fiyat uygulayanlara 143 bin 930 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimlerine ise 1 milyon 439 bin 300 lira ile 17 milyon 271 bin 600 lira arasında ceza uygulanabiliyor.

Gelecek dönemlerde de gıda arzının ve güvenliğinin korunması, vatandaşın makul fiyatlarla gıdaya ulaşımının sağlanması, piyasada oluşabilecek manipülatif fiyat hareketlerinin engellenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların paydaşlığıyla ilave tedbir ve denetimler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı da zirai don olayının ardından hasar tespitine odaklanarak, durumdan olumsuz etkilenen üreticilerin zararlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.