Bakanlıktan 3 firmaya dış ticaret sermaye şirketi statüsü
Ticaret Bakanlığı, Taypa Tekstil, Milteks Spor Giyim ve Federal Mogul’u dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi.
AA
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Ticaret Bakanlığı, 3 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Taypa Tekstil Giyim San. ve Tic. AŞ, Milteks Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Federal Mogul Dış Tic. AŞ'yi dış ticaret sermaye şirketleri listesine ekledi.
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