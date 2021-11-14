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Bakanlıktan 3 firmaya dış ticaret sermaye şirketi statüsü

Ticaret Bakanlığı, Taypa Tekstil, Milteks Spor Giyim ve Federal Mogul’u dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığı, 3 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Taypa Tekstil Giyim San. ve Tic. AŞ, Milteks Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Federal Mogul Dış Tic. AŞ'yi dış ticaret sermaye şirketleri listesine ekledi.

 

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