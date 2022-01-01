Bakanlıktan depozito uygulamasına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depozito yönetiminin henüz başlamadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı haberlerde bugün itibarıyla kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için depozito sisteminin devreye girdiği ve uygulanacak depozito ücretlerine ilişkin yanlış bilgiler aktarıldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ'den (2022/1) esinlenerek hazırlandığının değerlendirildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması, 2020 yılından bu yana uygulanmakta olup Çevre Kanunu'nun Ek Madde 11'de yer alan 'Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir...' hükmü gereğince uygulama kapsamında lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dahil tüm ambalajların piyasaya sürenleri veya ithalatçılarından tahsil edilmektedir. Ulusal ölçekli ve zorunlu olarak uygulanacak olan depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik altyapı hazırlıkları Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülmektedir."

"Depozito ücretleri ayrıca ilan edilecek"

Hayata geçirilecek uygulamanın ilk aşamasında, 2022 Ocak ayından itibaren bu sisteme dahil edilecek ambalajlara yönelik standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun ambalajların kayıt altına alınması işlemlerinin başlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Nitekim, Türkiye Çevre Ajansı tarafından tuca.gov.tr web adresinden yayımlanan duyuru ile Depozito Bilgi Sisteminde firma kayıtlarının başladığı ilan edilerek bu süreç işletilmiştir. Depozito yönetim sistemi dahilinde uygulanacak depozito ücretlerinin ayrıca ilan edilecek. Ulusal basına yansıyan ve depozito ücreti olarak lanse edilen ücretler depozito ücreti değil, 2022 yılında yukarıda anılan ürün gruplarını piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarıdır. Ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi sürecinin henüz başlamadı."