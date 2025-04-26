Bakanlıktan deprem fırsatçılarına fahiş fiyat denetimi: Depremden sonra 1079 ürüne zam yaptılar!

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından ilk yardım çantası, deprem çadırı ve benzeri malzemelere yönelik fahiş fiyat şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrasında fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen deprem çantası ve çadır fiyatlarını denetledi.

1079 adet üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit edilirken, bakanlık bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

e-ticaret siteleri de inceleniyor... 236 işletme fiyat artışı yapmış

Bakanlıktan yapılan açıklamada özellikle İstanbul İl Müdürlüğü olmak üzere, Ankara ve İzmir’de de ilgili ürünlerin satışının yapıldığı işletmelere yönelik kapsamlı denetimlerin başlatıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra, büyük e-ticaret platformlarında bu tür ürünlerin satışını gerçekleştiren satıcılara ilişkin geniş çaplı incelemelerin sürdüğü ve bu satıcılardan bilgi ve belge talep edildiği belirtildi.

İncelemelerde deprem çantası, ilk yardım çantası ve deprem çadırı gibi 1079 adet üründe 236 işletmenin fiyat artışı yaptığı tespit eden Bakanlık, halihazırda bu işletme ve ürünlerle ilgili analiz ve inceleme çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Nihai inceleme sonucunda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık tespit edilen İşletmelerin satışa sunduğu her bir ürününde yapmış olduğu fahiş fiyat artışı için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 1.439.300 TL'ye kadar idari para uygulanabileceği de belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, adil ve tüketici dostu bir piyasa düzeni için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Afet zamanlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirmeye çalışan kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimiz aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi.