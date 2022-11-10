Bakanlıktan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama, EYT düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği iddialarının ardından yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM’ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir" ifadesi kullanıldı.

Bazı medya organlarında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT düzenlemesinin yürürlük tarihini 15 Ocak 2023 olarak açıkladığı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu iddiayı reddederek, "Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, EYT'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" açıklamasını yaptı.