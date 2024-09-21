Bakanlıktan genişletme kararı: UTTS kapsamına sıfır araçlar da dahil edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasının denetlenmesini güçlendirmek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) genişletme kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, UTTS kapsamına sıfır araçlar ve özel taşıt tanıma sistemi kullanan araçlar da dahil edilecek. 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak yeni araçlara bu sistemin kurulması zorunlu hale gelecek.

UTTS, araçların plaka bilgilerini depo girişine yerleştirilen bir cihaz aracılığıyla yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak aktaracak. Bu sayede plaka bilgileri manuel girilmeden, akaryakıt alım işlemleri otomatik kaydedilecek. Sistem, vergi mükelleflerinin iş amaçlı kullandığı araçlar için 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye girecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefi doğrultusunda UTTS'nin önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Ayrıca, genel bütçeye dahil daireler, belediyeler ve diplomatik misyonlara ait araçlar bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Vergi mükelleflerinin taşıtlarına 31 Aralık 2024’e kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırması gerekiyor. Aynı tarihe kadar akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazıyla donatılması da zorunlu hale getirildi.