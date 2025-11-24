Bakanlıktan Gratis'e fiyat aykırılığı cezası!

Ticaret Bakanlığı CİMER ve sosyal medya üzerinden iletilen şikayetler üzerine Gratis mağazalarında denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu denetimler hakkında bilgi verdi.

Kaplan, bakanlık tarafından yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildiğini ve söz konusu aykırılıklara idari para cezaları uygulandığını kaydetti.

CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim… pic.twitter.com/xXh4iQonBv — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) November 23, 2025

Kaplan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz.