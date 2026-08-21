Bakanlıktan iki ürün için toplatma kararı: Bu LED lamba ve televizyonu kullanmayın

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, piyasada satılan iki elektrikli ürünle ilgili kamuoyuna toplatma duyurusu yaptı.

21 Ağustos 2026 tarihli gazetelerde yayımlanan resmi ilanlara göre, denetimlerde Birlux marka LED lamba ile Onvo marka 32 inç televizyonun enerji verimliliği kriterlerini karşılamadığı belirlendi.

İki ürün hakkında da piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulunan ürünlerin toplanması ve geri çağrılması yönünde karar verildi. Haber çalma, kendin yaz.

Birlux LED lamba için toplatma kararı

İlk toplatma kararı Birlux marka 9W LEDO 09 model LED lambayı kapsıyor.

İlanda yer alan bilgilere göre yapılan incelemede ürünün ilgili teknik mevzuat kapsamında enerji verimliliği kriterlerini karşılamadığı tespit edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 11 Şubat 2026 tarih ve 7705431 sayılı kararıyla ürünün piyasaya arzının ivedilikle durdurulmasına, piyasada bulunanların toplanmasına, piyasadan çekilmesine ve geri çağrılmasına karar verildi.

Birlux LED lambanın üreticisi hangi firma?

Resmi ilanda ürünün üretici firması Ledolet Elektrik Elektronik Bilgisayar Tasarım ve Bilişim Teknoloji Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak açıklandı.

Toplatma kararına konu ürünün bilgileri şöyle:

Ürün: LED lamba

Marka: Birlux

Model: 9W LEDO 09

Tespit edilen risk: Enerji verimliliği kriterlerini karşılamaması

İlanda ürünü elinde bulunduranların kullanımı bırakması ve ürünü Parseller Mahallesi Abdullah Azam Caddesi No: 9/1 Ümraniye/İstanbul adresine göndermesi istendi.

Onvo 32 inç televizyon da toplatılıyor

İkinci karar ise Onvo marka OV32150 model 32 inç televizyonu kapsıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre söz konusu televizyonun da yapılan denetimlerde enerji verimliliği kriterlerini karşılamadığı tespit edildi.

Bakanlığın 29 Ocak 2026 tarih ve 7553240 sayılı kararıyla ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulunanların toplanması, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması kararlaştırıldı.

Hangi Onvo televizyon modeli toplatılıyor?

Kararın Onvo'nun bütün televizyonlarını değil, ilanda açıkça belirtilen OV32150 model 32 inç televizyonu kapsadığına dikkat etmek gerekiyor.

Ürünün resmi ilandaki bilgileri şöyle:

Ürün: TV (elektronik ekranlar)

Marka: Onvo

Model: OV32150 model 32 inç TV

Üretici: Onvo Elektronik Anonim Şirketi

Tespit edilen risk: Enerji verimliliği kriterlerini karşılamaması

Ürünü elinde bulunduranların televizyonu kullanmayı bırakmaları ve Mimaroba Mahallesi Emirşah Sokak No: 8 İç Kapı No: 1 Büyükçekmece/İstanbul adresine göndermeleri istendi.

Bakanlıktan tüketicilere “kullanmayı bırakın” uyarısı

Her iki resmi ilanda da tüketicilere açık bir uyarı yapıldı.

Toplatma kapsamındaki ürünleri elinde bulunduran kişi ve kurumların, ürünlerin teknik mevzuata uygun olmadığı ve teknik şartları karşılamadığı gerekçesiyle kullanımı derhal bırakmaları istendi.

Ardından ürünlerin ilanlarda belirtilen üretici firma adreslerine gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ürün güvenliği konusunda vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini kabul ettiği ALO 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikâyet Hattı da bulunuyor