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Bakanlık'tan kritik uyarı: Sadece e-Devlet üzerinden başvuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Önemli uyarı!' diyerek bir paylaşımda bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda "Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım" denildi.

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Bakanlık'tan kritik uyarı: Sadece e-Devlet üzerinden başvuruluyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA