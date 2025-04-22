Bakanlık'tan kritik uyarı: Sadece e-Devlet üzerinden başvuruluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Önemli uyarı!' diyerek bir paylaşımda bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda "Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım" denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."
❗️Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 22, 2025
Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
🗂️ Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
✅ Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın:
🔗… pic.twitter.com/I1S0x2B6t3