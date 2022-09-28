Bakanlıktan sosyal konut başvuruları uyarısı

ANKARA (DÜNYA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, sosyal konut projesine aynı hanede eşlerden birinin adına başvuru yapılabileceği konusunda uyardı.

Yazılı açıklamada, eşler adına iki ayrı başvuru yapıldıysa, başvuru dönemi bitmeden eşlerden birinin başvurusunu geri çekmesi gerektiği belirtildi. Eğer başvurular düzeltilmezse, her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Öteyandan, 18-30 yaş arası çocuklar, ailelerinden bağımsız olarak kendi adlarına bireysel başvuru yapabilecek.

Yazılı açıklamada ayrıca başvurunun ardından 3 gün içinde bedelin yatırılması gerektiği hatırlatılarak, süresi içinde bedeli yatırmayanların başvurusunun iptal edileceği kaydedildi. Bu şekilde başvurusu iptal olan bir kişi eğer başvuru süresi bitmemişse tekrar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.