Baker Hughes, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısını açıkladı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 Aralık-13 Aralık haftasında değişmedi ve 482'de sabit kaldı.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta da aynı rakamdaydı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 73,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 74,49 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,29 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.