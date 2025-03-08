Baker Hughes açıkladı! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında son durum...
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık veriler, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 28 Şubat-7 Mart'ta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 486'da sabit kaldığını ortaya koydu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.
Perşembe gününü 69,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 70,36 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,04 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 66,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.