Bakır 16 yılın zirvesinde! Değerli metallerde rekor yılı

Bu yıl yeni rekorları test eden bakır, son 16 yılın en büyük yıllık kazancına ilerliyor. Bakır tedarikindeki kesintiler ve Çin'in üretime yönelik kısıtlamalarıyla fiyatlar tırmanırken Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, ton başına 12 bin 519,50 dolardan, Şanghay piyasasında ise 98 bin 670 yuandan işlem görüyor.

Yıllık bazda yüzde 43'ün üzerinde değer kazanana bakır, gümüş ve altından sonra yılın en çok kazandıran metallerinden biri olurken sıkılaşan arz koşulları, bakır fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşmasında belirleyici oldu. LME bakır stokları yıl içinde yüzde 44,91 oranında azalarak 149.475 tona geriledi. Çin'in ergitme kapasitesine yönelik düzenlemeleri ve üretim kesintileri de piyasadaki arz kaygılarını daha da artırdı.

Diğer temel metallerde de güçlü performans

Bakırın ardından kalay, temel metaller arasında en yüksek ikinci yıllık kazancı elde etmeye hazırlanıyor. Kalay fiyatlarında yüzde 42'nin üzerinde bir artış öngörülüyor.

Alüminyum, Çin'in sınırlı ergitme kapasitesinin desteğiyle yılı yaklaşık yüzde 17'lik kazançla kapatmaya hazırlanırken, nikel Endonezya'daki madencilik kota kesintilerinin etkisiyle yüzde 7'nin üzerinde yükselerek 2023'ten bu yana ilk yıllık artışını kaydediyor. Öte yandan çinko ve kurşun fiyatları, hem LME hem de Şanghay vadeli işlemlerinde düşüş yaşayarak diğer temel metallerden negatif ayrıştı.