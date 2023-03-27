Bakır fiyatı bu yıl rekor seviyeye yükselecek

Singapur merkezli Trafigura’ya göre, bunun en büyük nedeni, “Çin talebindeki toparlanma yüzünden zaten düşük olan stokların bitme riski ile karşı karşıya olması…” İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Trafigura’nın metal ve minareller departmanı şefi Kostas Bintas, “Bakır fiyatları muhtemelen Mart 2022'de ulaşılan ton başına 10 bin 845 doları aşacak ve hatta ton başına 12 bin doları bile görebilir” dedi ve ekledi: “Bence önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir zirve görmemiz çok muhtemel.” Gazetenin verdiği bilgiye göre, Goldman Sachs analistleri de Çin’in Şubat ayında gösterdiği yüksek talebi yinelemesi durumunda “dünyanın bu yılın üçüncü çeyreğinde ciddi bir bakır krizine girebileceğini” düşünüyor.

Bankaya göre, Çin'in bakır talebi geçen ay yıllık bazda yüzde 13 arttı. İşte bu yüzden de Goldman Sachs’ın küresel emtia şefi Jeffrey Currie, “İleriye yönelik görünüm olağanüstü derecede olumlu” diyor. Hatta Currie, el yükselterek sözlerine şunu ekliyor: “2000’lerde nasıl petrolü sevdiysek, 2020’lerde de kesinlikle bakırı seveceğiz.”