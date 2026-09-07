Bakır fiyatında rekor: 14 bin 500 doları aştı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

LME'de bakır fiyatı gün içinde yüzde 0,8'e kadar yükseldi. Böylece ocak ayında görülen önceki rekor seviye aşılmış oldu.

Bakır, son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 17 değer kazandı. Fiyatlardaki yükselişte uzun vadede arz ve talep arasındaki dengesizliğin etkili olduğu belirtilildi.

ABD Ticaret Bakanlığının bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmesini Beyaz Saray'a sunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine karşın, piyasalarda tarifelerin uygulanabileceğine yönelik beklentiler fiyatlara yansımayı sürdürdü.

Küresel bakır stokları yüksek seviyelerini korurken, LME'nin küresel depolama ağındaki stok miktarında düşüş yaşandı. Mevcut stokların önemli bölümünün ABD'de toplanması, kısa vadede piyasadaki erişilebilir arzı sınırlandırdı.

Bu gelişme, bakırda kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların üzerindeki baskıyı da artırdı. Talebin zayıf seyrettiği dönemde yaşanan arz endişeleriyle birlikte bakır fiyatı rekor seviyeye yükseldi.