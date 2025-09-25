Bakır fiyatları 15 ayın zirvesine çıktı

Çin'de izabe tesislerinin genişlemesine yönelik kısıtlamalar ve Endonezya'daki Grasberg madeninde yaşanan üretim kesintisi, bakırın küresel arz endişelerini artırdı. Bu gelişmelerin ardından bakır fiyatları perşembe günü 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak ton başına 10.485 doları gördü.

Londra Metal Borsası'nda referans fiyat yüzde 1,3 artışla 10.485 dolara çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,97 yükselişle 10.437 dolar seviyesinde işlem görüyor. Çin Demir Dışı Metaller Sanayi Birliği Başkan Yardımcısı Chen Xuesen, bakır ergitme kapasitesinin sıkı şekilde kontrol edilmesi için çeşitli önlemler ve öneriler sunduklarını açıkladı.

Öte yandan, dünyanın en büyük ikinci bakır madeni Grasberg'in işletmecisi Freeport-McMoRan, mücbir sebep gerekçesiyle 2026 üretim tahminini yüzde 35 aşağı çekti. Analistler, bu durumun küresel pazarda arz açığı riski doğurabileceğini belirtiyor. Goldman Sachs da 2025-2026 dönemine ilişkin küresel bakır arz tahminini 525 bin ton düşürdü.

Diğer metaller de yükseldi

LME spot kontratlarındaki indirimlerin daralması da kısa vadede arzın daha da sıkışabileceğine işaret ediyor. Bakırla birlikte diğer metallerde de yükseliş görüldü: alüminyum yüzde 0,6, çinko yüzde 0,5, kurşun yüzde 0,5, kalay yüzde 0,57 ve nikel yüzde 0,54 değer kazandı.