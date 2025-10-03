Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde: Nisan'dan bu yana en güçlü haftalık artış

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları, güçlü bir yükseliş trendiyle 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Metal, nisan ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor..

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, haftalık yüzde 3,9'luk bir artışla 7 Nisan'dan bu yana en iyi performansını göstermeyi beklerken, LME bakır stokları ağustostan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kalayda da yükseliş var

Kalayda da yükseliş dikkat çekti. Ton başına 37.695 dolara çıkan kalay fiyatları, Endonezya’nın 42 bin ton kalay kumuna el koymasıyla birlikte haftalık yüzde 9’luk bir artış beklentisi oluşturdu.

Diğer metallerde ise daha sınırlı hareketler gözlendi. Alüminyum yüzde 0,5, nikel yüzde 0,7 değer kazanırken, kurşun fiyatları sabit kaldı, çinko ise yüzde 0,4 geriledi. Doların zayıf seyrinin genel olarak metal piyasalarını desteklemeye devam ettiği vurgulandı.