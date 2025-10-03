Bakır fiyatları 16 ayın zirvesinde: Nisan'dan bu yana en güçlü haftalık artış
Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları 16 ayın zirvesine çıktı. Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır ton başına 10.599,50 dolara yükselirken, haftalık bazda yüzde 3,9’luk artışla nisan ayından bu yana en güçlü performansını sergilemeye hazırlanıyor. LME stoklarının ağustostan beri en düşük seviyeye gerilemesi bu yükselişi destekledi.
Kalayda da yükseliş var
Kalayda da yükseliş dikkat çekti. Ton başına 37.695 dolara çıkan kalay fiyatları, Endonezya’nın 42 bin ton kalay kumuna el koymasıyla birlikte haftalık yüzde 9’luk bir artış beklentisi oluşturdu.
Diğer metallerde ise daha sınırlı hareketler gözlendi. Alüminyum yüzde 0,5, nikel yüzde 0,7 değer kazanırken, kurşun fiyatları sabit kaldı, çinko ise yüzde 0,4 geriledi. Doların zayıf seyrinin genel olarak metal piyasalarını desteklemeye devam ettiği vurgulandı.