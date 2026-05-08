Bakır fiyatları arz endişeleriyle üç ayın zirvesine tırmandı

Bakır fiyatları, Endonezya'daki Grasberg madeninde üretimin normale dönmesinin gecikeceğine dair raporların ardından yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda metal, 2026 yılının en güçlü haftalık performansını sergilemeye doğru ilerliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatları, yüzde 1,3 artışla ton başına 13.558,50 dolara kadar çıktı. Metal gün içinde 13.619 dolara ulaşarak, 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Bakır fiyatları Grasberg etkisiyle yükseliyor

Piyasalardaki hareketlilik, Freeport-McMoRan şirketinin Grasberg madeninde tam kapasiteye dönüş hedefini 2028 başına ertelemesiyle ivme kazandı. Şirket, daha önceki açıklamalarında üretimin 2027 sonunda normale yaklaşacağını öngörmüştü.

Bloomberg News tarafından paylaşılan bu rapor, arz beklentilerini daraltarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Analist Tom Price, maden mühendislerinin hızlı bir toparlanmadan nadiren bahsettiğini, ancak bu gecikmenin beklentileri aştığını ifade etti.

Maden üretiminde tam kapasite 2028 yılına sarktı

Londra Metal Borsası verilerine göre bakır fiyatları, haftalık bazda yüzde 4,4 oranında değer kazandı. Bu oran, 3 Ekim 2025 tarihinde sona eren haftadan bu yana kaydedilen en büyük haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

ABD Comex piyasasında işlem gören bakır ise küresel göstergelerin üzerinde performans sergilemeye devam ediyor. Comex bakır fiyatları yüzde 1,9 artışla libre başına 6,25 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 6,3 seviyesine taşıdı.

Küresel stoklarda düşüş

Piyasadaki bu iyimserlik, Körfez bölgesindeki gerilimin azalabileceğine dair umutlarla da destekleniyor. Yatırımcıların de-eskalyasyon durumunda savaş öncesi temalara dönmesi beklenirken, ABD'li alıcılar olası gümrük vergilerine karşı önlem almayı sürdürdü.

Çin pazarında ise Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bakır stokları geçen haftaya göre yüzde 5,6 oranında geriledi. Stoklar 181.333 ton ile ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inerken, alüminyum stokları son altı yılın zirvesine çıktı.

Metal piyasalarında karışık seyir izleniyor

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları yüzde 0,9 artışla ton başına 3.523,50 dolara ulaştı. Nikel fiyatları ise çarşamba günü gördüğü iki yılın zirvesinden sonra yüzde 0,3 oranında hafif bir geri çekilme yaşadı.

Diğer metallerde ise kurşun yüzde 0,6, çinko yüzde 0,7 ve kalay yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Metal piyasalarındaki bu ayrışma, sektörel arz kısıtları ve stok verilerindeki değişimlerden kaynaklandı.

Bakır piyasasında yaşanan bu ralli, Grasberg madenindeki üretim takviminin netleşmesiyle birlikte uzun vadeli arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.