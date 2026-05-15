Bakır fiyatları arz kesintileri sebebiyle rekora yaklaştı

Londra Metal Borsası bünyesinde işlem gören bakır fiyatları, madenlerdeki kesintiler ve hammadde sıkıntıları nedeniyle ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bloomberg verilerine göre bakır fiyatları, gün içinde yüzde 5 değer kazanarak ton başına 13 bin 643 dolara kadar yükseldi.

29 Ocak tarihindeki seansta fiyatlar kısa süreliğine 14 bin 500 doları aşmıştı. Fiyat artışlarının Londra Metal Borsası genelindeki tüm vadelerde eş zamanlı gerçekleşmesi, piyasadaki fiziki arz daralmasının kalıcı olduğuna işaret ediyor.

Fiziki piyasada arz daralmasını tetikleyen unsurlar

Bakır piyasasının arz tarafı, birden fazla operasyonel aksaklıkla karşı karşıya kalıyor. Maden sahalarındaki üretim kesintileri üretimi yavaşlatırken, kükürt eksikliği de eritme tesislerinin faaliyetlerini kısıtlıyor. Bu durum, ham cevher ile işlenmiş metal arasındaki tedarik zincirinde tıkanmaya yol açıyor. Fiziki piyasada gerçekleşen işlemler, ham metal arzındaki bu sıkışıklığı doğrudan yansıtıyor.

Küresel talep bakır fiyatları üzerindeki resesyon endişelerini dengeliyor

Mevcut fiyat artışları; küresel resesyon endişeleri, ticaret gerilimleri ve para politikası belirsizliklerinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Piyasa katılımcıları, makroekonomik riskler yerine enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması ve elektrik şebekelerinin genişletilmesi projelerine odaklanıyor.

Yenilenebilir enerji altyapısı ve elektrikli araç üretimi, yüksek miktarda bakır tüketimine ihtiyaç duyuyor. Standart bir otomobile kıyasla, tek bir elektrikli araç yaklaşık üç ila dört kat daha fazla bakır barındırıyor.

Enflasyonist baskıların dijital varlık maliyetlerine etkisi

Bakır vadeli kontratlarındaki yükseliş, makroekonomik ölçekte eş zamanlı bir enflasyon sinyali niteliği taşıyor. Kritik emtia fiyatlarının ekonomik durgunluk endişelerine rağmen yükselmesi, arz kaynaklı enflasyonist baskıların kalıcı olduğunu gösteriyor.

Bu durum, merkez bankalarının faiz politikalarını doğrudan etkileme potansiyeline sahip bulunuyor. Faiz patikasındaki değişimler ise Bitcoin ve riskli varlıklar için en kritik makro değişkenler arasında yer alıyor.

Elektrifikasyon odaklı talep artışı, Bitcoin madencilik altyapısını da doğrudan etkiliyor. Yükselen bakır maliyetleri; madencilik cihazları, veri merkezleri ve güç sistemlerinin sermaye harcamalarını artırıyor.

Yarılanma sonrası kar marjları daralan halka açık Bitcoin madencilik şirketleri için girdi maliyetlerindeki artış, operasyonel baskıyı derinleştiriyor. Emtia fiyatlarındaki bu yukarı yönlü seyir, endüstriyel üretim maliyetlerini artırarak küresel ölçekte yıllık enflasyon trendinin yukarı yönlü kalmasına katkı sağlıyor.