Bakır fiyatları iki haftanın zirvesinde

Bakır vadeli işlemleri, risk iştahının güçlenmesiyle libre başına 5,1 doların üzerine çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükselişte en büyük etken, Başkan Donald Trump’ın ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sona erdiren kısa süreli bütçe tasarısını imzalaması oldu.

Faiz indirimi beklentisi piyasaları destekledi

ABD işgücü piyasasında zayıflama işaretlerinin görülmesi, Federal Reserve’ün ek faiz indirimlerine gidebileceği beklentisini artırdı. Bu görünüm, yalnızca bakırı değil, genel olarak riskli varlıkları da destekledi.

'Kritik mineral' ilan edildi

Öte yandan Trump yönetimi, ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği için kritik kabul edilen mineraller listesine bakırı da ekledi. Bakırın özellikle elektrikli araçlar, enerji iletim hatları ve veri merkezleri için stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Piyasalarda ayrıca Çin’e yönelik bir beklenti öne çıktı. Pekin yönetiminin, arz fazlasını azaltmak amacıyla bakır rafineri sektörünü hedef alabileceği konuşuluyor. Çin Demir Dışı Metalleri Birliği’nin yeni ergitme tesisleri için daha sıkı kontrol çağrısı, bu spekülasyonları güçlendirdi.