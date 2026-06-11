Bakır fiyatları Ortadoğu gerilimi ve enflasyon baskısıyla geriledi

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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatları, Ortadoğu'daki jeopolitik çatışmaların küresel büyüme endişelerini artırmasıyla yüzde 0,75 değer kaybederek metrik ton başına 13.414,5 dolara indi.

Küresel piyasalarda takip edilen gösterge bakır fiyatları, günün erken saatlerinde 13.378 dolar ile son üç haftanın en düşük seviyesini test etti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır sözleşmesi yüzde 1,5 düşüşle ton başına 102.910 yuana geriledi. SHFE bakır fiyatları sabah saatlerinde 102.640 yuanı görerek 8 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler ve bakır fiyatları

ABD kuvvetleri gece saatlerinde İran'a yönelik ek saldırılar düzenledi. İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir emre kadar kapanacağını bildirdi. ABD Merkez Komutanlığı boğazın kapandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Petrol piyasası yukarı yönlü hareket ederken, Brent petrol yüzde 1,57 yükseldi. Yüksek enerji maliyetleri, ana talep kaynağı imalat sektörü olan bakır fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Alüminyum cephesinde sözleşmeler LME'de yüzde 0,29, SHFE'de ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Alüminyum üretimi yoğun enerji gerektiriyor ve Ortadoğu küresel ergitme kapasitesinin yüzde 9'unu barındırıyor. Çarşamba günü açıklanan veriler, LME'ye kayıtlı depolardaki fiziki toplam alüminyum stoklarının (MALSTX-TOTAL) yılların en düşük seviyesinde kaldığını gösterdi.

Enflasyon verileri ve LME metalleri

Makroekonomik tarafta, ABD enflasyonu Mayıs ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefini aştı. Yatırımcılar beklentilerin altında kalan veriyi nispeten olumlu karşıladı. Kalıcı enflasyon görünümü zayıflatırken, yüksek faiz oranlarına dair endişeleri artırdı. Fed fon vadeli işlemleri, Fed'in Ekim ayındaki iki günlük toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 51,6 seviyesinde fiyatlıyor.

Diğer LME metalleri arasında çinko yüzde 1,09, nikel yüzde 0,07 ve kalay yüzde 0,58 değer kaybederken, kurşun yüzde 0,36 yükseldi. Şanghay piyasasında çinko yüzde 2,46, nikel yüzde 1,46 ve kalay yüzde 0,97 geriledi. SHFE kurşun sözleşmesi yüzde 0,56 prim yaptı. Küresel risk iştahındaki düşüş, bakır fiyatları başta olmak üzere endüstriyel metalleri etkilemeye devam ediyor.