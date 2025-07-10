Bakır fiyatları tarife kararıyla sıçrama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, bakır ithalatı­na yüzde 50 tarife geti­receklerini söyledi. Beyaz Sa­ray’da düzenlediği kabine top­lantısında ekonomiye ilişkin konuşan Trump, daha önce çelik, alüminyum, kereste ve otomobil gibi alanlarda sektörel tarifele­ri açıkladıklarını anımsatarak, bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklayacaklarını di­le getirdi. Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayaca­ğını kaydetti. Yine yakında ilaç tarifelerine dair de bir duyuru yapacaklarını belirten Trump, şirketlere ABD’de üretime baş­lamaları için 1-1,5 yıl süre tanı­yacaklarını söyledi. Trump, “Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda güm­rük vergisine tabi olacaklar” diye konuştu. Trump, bakıra yönelik tarife oranının sorulması üzeri­ne “Yüzde 50 yapacağız” dedi.

Altın yüzde 24, bakır yüzde 40 yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildir­mesinin ardından bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 do­larla rekor kırdı. Londra Metal Borsası’nda da bakırın ton fiyatı 2 bin 900 dolarla rekor seviye­yi gördü. Dün gün içerisinde ise fiyatların bir miktar geri çekil­diği görüldü. Bakırın libresinde­ki yükseliş haziran sonuna göre yüzde 10’u, geçen yıl sonuna gö­re de yüzde 40’ı aştı. Halihazırda bakır piyasasında arz endişele­ri bu yıl fiyatların yükselmesine neden oldu. Çin’in talebinin gü­cünü koruması da bakır fiyatla­rını olumlu etkiledi. Altının ons fiyatı ise yılbaşından bu yana yüzde 24,2 civarında yükseldi. Bakırdaki yükselişin altını aştı­ğı görüldü. Elektrikli araçlardan yüksek ve orta gerilim enerji na­kil hatlarına, evlerdeki elektrik tesisatlarından enerji santralle­rine kadar çok geniş bir alanda kullanılan ve elektrifikasyon sü­recinin vazgeçilmez bir unsuru olan bakırdaki rekor fiyat seviye­lerinin kalıcı olması durumunda enflasyonist etkilere de yol aç­masından endişe ediliyor.

“Arz daralması olabilir”

Küresel olarak artan arz yön­lü sorunlar da bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bakır ma­denciliği şirketi Teck Resources, Şili’deki iki operasyonda üretim­de aksama yaşandığını bildirdi. Londra Metal Borsasında bakır stoklarının azalması da fiyatla­rı yukarı yönlü etkiledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, Kamo-Kakula bakır işletmesi sismik aktiviteden etkilendi ve bu da işletmenin yeraltı kısmı­nın su altında kalmasına neden oldu. Vadeli işlem ve emtia pi­yasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA’ya yaptığı değerlendirme­de, öncelikle ABD’nin dünyanın en büyük ikinci bakır ithalatçı­sı olduğunu vurguladı. Ergezen, “Dolayısıyla yüzde 50 gibi bir ta­rife açıklanması ABD’nin başlı­ca Şili, Peru ve Kanada’dan yap­mış olduğu bakır ithalatını cid­di anlamda maliyetini arttıracak bir unsur. Bakırda bir arz daral­ması da olabilir. Çünkü şu anda mevcut stoklardan kullanılma­ya başlayacak ve hemen burada ciddi bir işte aynı tedarik zinciri­nin devam etmesini bekleyeme­yiz. Özellikle bu anlamda ABD’li bakır üreticileri, bakır madenci­lik şirketleri avantajlı bir konu­ma gelecektir. Diğer bir noktada ABD’deki bakır maliyetlerindeki artış bir miktar bakır talebini de baskılayacak unsur” dedi.

“Bu tarifeler Çin’e yarayabilir”

Ergezen, kararın etkileri­nin madencilik hisselerinde de görüleceğini söyledi. Karar­la ABD’deki madencilik şirket­lerinin olumlu, Şili ve Peru’da­ki şirketlerin ise olumsuz etki­leneceğini ifade eden Ergezen şöyle devam etti: “Aslında ABD burada kendi bakır üretici­si şirketlerini korumak istiyor. Şili, Peru, Kanada’dan ithalatı azaltmaya çalışıyor. Diğer ta­rafta dünyanın en büyük itha­latçılarından bir tanesi de Çin. ABD’de artan maliyetlerle Şili ve Peru ve Kanada’dan ABD’ye gönderilen bakırın Çin’e doğru

yönelmesi de mümkün. Bu tari­felerin çok uzun vade kalıcılığı olacağını düşünmek bir miktar zor, gerçekçi de olmaz diyebili­rim. Çünkü burada alınan aksi­yon doğal olarak Çin’i de etkile­yecek, onun işine yarayacak bir hale getirecek.”

Avustralya: Son derece endişe verici

Avustralya Maliye Bakanı Jim Chalmers, Trump'ın ilaç ithalatına yüzde 200'e varan, bakır ithalatına ise yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacağına dair açıklamasının "endişe verici" olduğunu belirtti. Chalmers, ABC News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu planının hem ilaç sektörü hem de maden ihracatı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı. Trump'ın ilaç ve bakır ithalatına yönelik gümrük tarifelerini artırma adımlarının "son derece endişe verici" olduğunu söyleyen Chalmers, "Söz konusu olan milyarlarca dolarlık ihracatımız. Özellikle ilaç sektörümüz, ABD pazarına oldukça bağımlı" dedi. Chalmers, ABD'ye ilaç ihracatının geçen yıl yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "İlaç sistemimizi zayıflatmamız için baskıya maruz kalmayı kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle Trump yönetiminden yapılan açıklamanın detaylarını acilen öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BRICS doları yok etmeye çalışıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) tarife mektubu göndermelerine muhtemelen iki gün kaldığını belirterek, mektupların da bir ticaret anlaşması olduğunu ifade etti. Trump, ülkelere gönderdikleri mektuplarda "Yüzde 25, yüzde 35 ödüyorsunuz" dediklerini ancak bazı yüksek ticaret açığı verdikleri ve kendilerine ticarette kötü davranan ülkelerin yüzde 60, yüzde 70 gibi yüksek oranlarla karşılaşabileceğini dile getirdi. BRICS üyelerinin yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyeceğini de bildiren Trump, bu ülkelere yönelik tarifelerin yakında duyurulacağını söyledi. Trump, BRICS'in "doları yok etmeye çalıştığını" öne sürerek, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.