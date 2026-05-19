Bakır fiyatları zayıf Çin verilerinin ardından geriliyor

Londra Metal Borsası kapsamındaki vadeli bakır sözleşmeleri, küresel piyasalarda ABD doları ve petrol fiyatlarındaki hafiflemeye rağmen Çin kaynaklı zayıf makroekonomik verilerin talep endişelerini canlı tutmasıyla salı günkü işlemlerde kayıplarını genişletti. Yatırımcılar sanayi metallerinde Çin'in yatırım, perakende ve sanayi üretimi verilerindeki yavaşlama sinyallerini takip ediyor.

Londra Metal Borsası bünyesinde işlem gören üç ay vadeli gösterge bakır kontratları, TSİ 06.05 itibarıyla yüzde 0,59 oranında değer kaybederek metrik ton başına 13 bin 508 dolar 50 sente geriledi. Şanghay Vadeli İşlem Borsası üzerindeki en aktif bakır sözleşmesi ise yüzde 0,12 azalışla 103 bin 960 yuan seviyesine indi. ING Economics analistleri yayımladıkları bilgi notunda, fiyatlardaki geri çekilmenin geçen hafta kaydedilen yüksek seviyelerin ardından geldiğini bildirdi. Analistler Çin'de yatırım, perakende satışlar ve sanayi üretimindeki yumuşamanın imalat sektörü genelindeki talep endişelerini artırdığını aktardı.

Petrol fiyatları ve ABD doları metaller üzerinde baskı oluşturuyor

Küresel piyasalarda pazartesi günü kısa süreli geri çekilme yaşayan ABD dolar endeksi, salı günü yeniden toparlanma eğilimine girerek endüstriyel metaller üzerindeki baskısını sürdürdü. Emtia tarafında ise Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına indi.

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminden gelen barış önerisi sonrasında İran'a yönelik planlanan askeri müdahaleyi askıya aldığını duyurmuştu. Bu gelişme bölgedeki tedarik risklerine yönelik endişeleri kısmen hafifletti ve enerji maliyetlerinde gevşemeye yol açtı.

Alüminyum piyasasında yapısal arz açığı endişeleri öne çıkıyor

Citi analistleri tarafından pazartesi günü yayımlanan raporda, İran savaşı nedeniyle piyasadan 3 milyon ton arzın eksildiği ve bunun alüminyum fiyatlarında son 50 yılın en güçlü yükseliş hareketini tetikleyebileceği ifade edilmişti.

Raporda boş kapasitenin sıfıra yakın, stokların ise son 55 yılın en düşük seviyesinde bulunması sebebiyle piyasanın yapısal açık sürecine girdiği vurgulanmıştı. Kurum, talep kesintilerinin sınırlı kalması durumunda alüminyum fiyatlarının üç ay içinde ton başına 4 bin dolara yükselebileceğini öngörüyor. Londra gösterge alüminyum fiyatı yüzde 0,10 düşüşle 3 bin 565 dolar 50 sente gerilerken, Şanghay kontratı yüzde 0,56 artışla 24 bin 340 yuana yükseldi.

LME bünyesindeki diğer metallerden çinko yüzde 0,38, kurşun yüzde 0,33, nikel yüzde 0,55 ve kalay yüzde 1,30 oranında değer kaybetti. Küresel emtia piyasalarındaki makroekonomik yavaşlama sinyalleri ve jeopolitik kaynaklı arz şokları, endüstriyel metallerin genel trendini aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.