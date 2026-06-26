Bakır haftayı yüzde 3 kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor

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Londra Metal Borsası bünyesinde işlem gören üç aylık gösterge bakır kontratları cuma günü yüzde 0,78 gerileyerek ton başına 13.167 dolara indi. Küresel piyasalardaki makroekonomik olumsuzluklar dipten alım iştahını gölgelerken bakır fiyatları Londra genelinde haftalık bazda kayıp serisine doğru ilerliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası üzerindeki en aktif bakır kontratı ise düşük seviyeleri alım fırsatı olarak gören yatırımcıların desteğiyle ton başına yüzde 0,21 artış kaydederek 101.560 yuana yani 14.930,24 dolara ulaştı.

Kırmızı metal haftayı Londra Metal Borsası işlemlerinde yüzde 3 seviyesinin üzerinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası seanslarında ise yüzde 3 sınırının hemen altında kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Çinli aracı kurum Jinrui Futures perşembe günü Şanghay vadelilerindeki gerilemenin piyasaya alım ilgisi getirdiğini raporladı. Üretici Jiangxi Copper iştiraki olan kurum, düşük fiyatların taban oluşturduğunu bildirdi.

Dolar endeksi ve makroekonomik engeller bakır fiyatları üzerinde baskı yaratıyor

Günün erken saatlerindeki kazanımlarını geri veren ABD dolar endeksi yüzde 0,01 oranında sınırlı bir düşüş yaşadı. Endeks hafta başından bu yana yüzde 0,5 yükseliş sergileyerek güçlü duruşunu koruyor. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için emtiayı daha pahalı hale getirerek bakır fiyatları ve genel metal piyasalarını doğrudan aşağı çekiyor.

Orta Doğu genelindeki çatışmaların tetiklediği ekonomik belirsizlikler mayıs ayında ABD enflasyon göstergelerinden birini son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Enflasyonist baskılar ve yüksek faiz beklentileri, büyümeye duyarlı endüstriyel mineralleri baskı altında tutuyor.

Metal piyasalarında Hürmüz Boğazı gelişmeleri ve diğer emtia fiyatları

Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisine füze isabet etmesinin ardından alüminyum fiyatları Orta Doğu barış arayışlarındaki tedirginliklere rağmen yatay seyrini korudu. Alüminyum Londra Metal Borsası işlemlerinde değişim göstermezken Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesinde yüzde 0,11 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti. Hafif metal fiyatları, bölgedeki risk priminin hafiflemesiyle Londra kontratlarında hafta başından beri yüzde 7 geriledi.

Londra piyasasındaki diğer metallerden çinko yüzde 0,63, kurşun yüzde 0,24, nikel yüzde 0,17 ve kalay yüzde 0,06 oranında değer kaybetti. Şanghay vadelilerinde ise çinko yüzde 0,27, nikel yüzde 0,57 gerilerken kurşun yüzde 0,31, kalay yüzde 0,57 oranında prim yaptı. Yaşanan bu dalgalanmalar bakır fiyatları öncülüğündeki genel emtia grubunun haftayı zayıf kapatacağını gösteriyor.