Bakır krizi kontrolden çıktı: Milyarlarca dolarlık altyapı hırsızların oyuncağı oldu!

Bakırda rekorlar üst üste gelirken Çin'in ekim ayı sanayi karlarındaki düşüş fiyatlardaki yükselişi frenledi. Ancak buna rağmen pek çok sektör alam vermeye devam ediyor.

Altyapıyı tehdit eden kriz

Webpronews'ün haberine göre bakırın sıradan bir endüstriyel girdiden değerli bir metaya dönüşmesi hırsızları da harekete geçirdi. ABD'de elektrik direkleri, telekomünikasyon alt yapıları hırsızların hedefi oldu. Çok sayıda cadde ve sokak karanlığa gömülürken, ekonomik kayıp da katlandı. Wall Street Journal'ın raporuna göre, bakır hırsızlığı her geçen gün artarken FBI durumu "kritik altyapı için bir tehdit" olarak değerlendiriyor.

Öte yandan hırsız çaldığı bir kablo demetinden 100 dolar kazanırken, belediyeler veya şirketler hasarı onarmak için 5 bin dolardan fazla harcama yapıyor. Bu eşitsizlik, şirket bilançolarında da büyük bir tahribata yol açıyor. Şirketler onarım ve yenileme döngüsünün içinde sıkışırken, varlıkları elden çıkarma yoluna gidiyor. Sektör temsilcileri ise bunun sadece bir güvenlik sorunu olmadığını, aynı zamanda bir sermaye harcaması krizi olduğunu savunuyor.

En ağır darbeyi telekomünikasyon sektörü alıyor

Bu saldırıda en ağır darbeyi ise telekomünikasyon sektörü alıyor. Karanlıkta bakır ve fiberi ayırt edemeyen hırsızlar, her ikisini de keserek büyük bir kaos yaratırken zararın maliyetini de ikiye katlıyor.

Ancak bu krizde en stratejik hedefin elektrikli araç (EA) altyapısı olduğu belirtiliyor. Hızlı şarj için kalın, yüksek kaliteli bakır kablolar içeren ve gözetimden uzak olan istasyonlar uzmanlara göre tamamen savunmasız. Bu durum, yeşil dönüşümde güvenlik vergisi olarak dönerken kritik şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasını da yavaşlatıyor.

Şehirler günlerce elektriksiz ve internetsiz kalıyor

Los Angeles ve St. Paul gibi şehirlerde hırsızların inşaat ekibi kılığına girip kilolarca bakırı kaçırdığı iddia ediliyor. Yerel yönetimler ise erişimi engellemek için panelleri kaynakla kapatıyor veya bağlantı kutularını betonla dolduruyor. Ancak yine de hırsızlık olaylarının yoğunluğu bazı şehirlerde uzun süre elektrik ve internet kesintilerine neden oluyor.

Öte yandan birçok eyalet, hurda satıcıları için kimlik zorunluluğu getiren ve nakit ödemeler için bekleme süreleri getiren yasalar çıkarmış olsa da, uygulama yetersiz bulunuyor. Çünkü hırsızlar genellikle çalıntı metalleri denetimin daha az olduğu bölgelere götürerek satıyor.

Sızdıran bir kovaya yatırım yapmak

Sürekli bir tehdit ile karşı karşıya olan sektör son dönemde teknolojiye yöneliyor. Elektrik dağıtım şirketleri, gerçek zamanlı olarak voltaj düşüşlerini tespit eden IoT özellikli sensörler kullanıyor ve kablo kesildiğinde güvenlik birimlerine haber veriliyor.

Ancak uzmanlar yeni geniş bant ve şebeke modernizasyonuna milyarlarca dolar akıtılırken, bakır karaborsasını engellemek için ortak bir çaba gösterilmezse bunun yeni altyapının inşa edildiği kadar hızlı şekilde söküldüğü adeta "sızdıran bir kova"ya yatırım yapmaya benzeyeceğini belirtiyor.