Bakır rekoru test etti, Brent için 150 dolar uyarısı geldi

ABD’nin savaşın son­landırılması için İran’a sunduğu teklife karşı­lık, aldığı yanıttan memnun ol­maması emtia tarafında fiyat­ların dalgalanmasına yol aç­tı. Geçen hafta Orta Doğu’daki gerilimin düşebileceğine yö­nelik beklentilerle sakin sey­reden emtia cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın pa­zar akşamı yaptığı açıklama­lar şok etkisi oluşturdu. Bakır fiyatları dün gün içinde lib­re başına 6,48 dolar seviyele­rini gördü. Bakır en son ocak 2026’da 6,58 dolarla tarihi zir­vesine yükselmişti. Haftanın ilk işlem gününe değer kaza­narak başlayan bakır fiyatları Londra Metal Borsası’nda ton başına ise 13 bin 643 doları gö­rerek ocaktaki rekor düzeye yaklaştı. Orta Doğu’daki geliş­melerden bağımsız olarak ayrı bir fiyatlama eğilimine sahip olan bakırda Çin’den gelen ha­berlerin etkisi belirleyici olu­yor. Bununla birlikte yüksek petrol fiyatlarındaki seyir ba­kırın yoğun kullanıldığı temiz teknolojilere yönelik talebin artmasına yol açıyor. Bu da ba­kırdaki fiyatlamaları etkiliyor.

Bakırdaki etki Hürmüz’ün ötesinde

Citigroup stratejistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın uzun süreli kapalı kalması senaryo­sunda bakırın enerji dönüşü­mü ve savunma sanayi talebi nedeniyle dirençli kalacağını öngörüyor. Geçen hafta da baz metaller, Orta Doğu’da gerili­min azalabileceğine yönelik beklentilerle risk iştahının to­parlanması ve dolar endeksin­deki zayıflamaya karşın ürün bazlı arz-talep gelişmelerinin etkisiyle karışık seyretmişti. Bakır fiyatları, kısa vadeli jeo­politik rahatlama ve uzun va­deli talep görünümünün etki­siyle geçen hafta baz metaller içinde en güçlü yükselişi kay­detti. Bakır, yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımla­rı ve şebeke altyapısı gibi alan­lardan kaynaklanan yapısal talep beklentileriyle destek­lenmeye devam etti. Baz me­tallerde piyasalarda geçen haf­ta libre bazında fiyatlar bakır­da yüzde 5,4, çinkoda yüzde 2,6, alüminyumda yüzde 1,9 ve kurşunda yüzde 1,1 artarken, nikelde yüzde 2,4 geriledi.

Stoklar dayanmayabilir

Diğer yandan savaşın ve mü­zakere sürecinin doğrudan et­kilediği Brent petrol fiyatları­na yönelik yüksek tahminler dikkat çekiyor. Hürmüz hattı açılmadan petrol stoklarının tükenebileceği uyarısı yapan Morgan Stanley analistlerinin baz senaryosuna göre, Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara yükselmesi söz konusu olabilir. Bloomberg’te yer alan Morgan Stanley’e analizine göre, petrol vadeli işlem fiyat­larının rekor seviyelere yük­selmesini engelleyen piyasa tamponlarının çoğu, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasın­dan önce ortadan kalkabilir ve bu da piyasayı “zamana karşı bir yarışa” sokabilir. Morgan Stanley’e göre, Hürmüz Boğazı, ABD ve Çin’in sıra­sıyla ham petrol ihracat ve it­halat seviyelerinde yaptıkları ayarlamalarla sürdürebilecek­lerinden daha uzun süre kapalı kalırsa, Brent petrolünün va­ril fiyatı 150 dolara kadar yük­selebilir. Dün haftaya yüzde 2’den fazla yükselişme başla­yan Brent petrolün varil fiyatı öğleden sonra 104 doların üze­rinde seyretti. Brent petrol, ge­çen hafta değer kaybederken, düşüşte ABD ile İran arasında anlaşmaya varılabileceğine ve Hürmüz üzerinden petrol sev­kiyatının normale dönebilece­ğine yönelik beklentiler etki­li oldu. Savaş ve arz kesintisi riskinin azalması, petrol fiyat­larındaki jeopolitik risk pri­minin geri alınmasına yol aç­tı. Analistler, petrol fiyatları­nın ABD-İran görüşmelerine ilişkin haber akışıyla dalgalan­dığını, diplomatik ilerleme ih­timalinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.