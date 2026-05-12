Bakır rekoru test etti, Brent için 150 dolar uyarısı geldi
ABD ve İran arasındaki inişli çıkışlı müzakere süreci emtia tarafındaki fiyatlamalarda dalga boyunu artırdı. Pazar gecesi gelen açıklamalar sonrası bakır fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken, Hürmüz’e işaret edilen bir analizde Brent petrolün varil fiyatı için 150 dolar tahmini dikkat çekti.
ABD’nin savaşın sonlandırılması için İran’a sunduğu teklife karşılık, aldığı yanıttan memnun olmaması emtia tarafında fiyatların dalgalanmasına yol açtı. Geçen hafta Orta Doğu’daki gerilimin düşebileceğine yönelik beklentilerle sakin seyreden emtia cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar akşamı yaptığı açıklamalar şok etkisi oluşturdu. Bakır fiyatları dün gün içinde libre başına 6,48 dolar seviyelerini gördü. Bakır en son ocak 2026’da 6,58 dolarla tarihi zirvesine yükselmişti. Haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak başlayan bakır fiyatları Londra Metal Borsası’nda ton başına ise 13 bin 643 doları görerek ocaktaki rekor düzeye yaklaştı. Orta Doğu’daki gelişmelerden bağımsız olarak ayrı bir fiyatlama eğilimine sahip olan bakırda Çin’den gelen haberlerin etkisi belirleyici oluyor. Bununla birlikte yüksek petrol fiyatlarındaki seyir bakırın yoğun kullanıldığı temiz teknolojilere yönelik talebin artmasına yol açıyor. Bu da bakırdaki fiyatlamaları etkiliyor.
Bakırdaki etki Hürmüz’ün ötesinde
Citigroup stratejistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın uzun süreli kapalı kalması senaryosunda bakırın enerji dönüşümü ve savunma sanayi talebi nedeniyle dirençli kalacağını öngörüyor. Geçen hafta da baz metaller, Orta Doğu’da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle risk iştahının toparlanması ve dolar endeksindeki zayıflamaya karşın ürün bazlı arz-talep gelişmelerinin etkisiyle karışık seyretmişti. Bakır fiyatları, kısa vadeli jeopolitik rahatlama ve uzun vadeli talep görünümünün etkisiyle geçen hafta baz metaller içinde en güçlü yükselişi kaydetti. Bakır, yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke altyapısı gibi alanlardan kaynaklanan yapısal talep beklentileriyle desteklenmeye devam etti. Baz metallerde piyasalarda geçen hafta libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 5,4, çinkoda yüzde 2,6, alüminyumda yüzde 1,9 ve kurşunda yüzde 1,1 artarken, nikelde yüzde 2,4 geriledi.
Stoklar dayanmayabilir
Diğer yandan savaşın ve müzakere sürecinin doğrudan etkilediği Brent petrol fiyatlarına yönelik yüksek tahminler dikkat çekiyor. Hürmüz hattı açılmadan petrol stoklarının tükenebileceği uyarısı yapan Morgan Stanley analistlerinin baz senaryosuna göre, Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara yükselmesi söz konusu olabilir. Bloomberg’te yer alan Morgan Stanley’e analizine göre, petrol vadeli işlem fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesini engelleyen piyasa tamponlarının çoğu, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasından önce ortadan kalkabilir ve bu da piyasayı “zamana karşı bir yarışa” sokabilir. Morgan Stanley’e göre, Hürmüz Boğazı, ABD ve Çin’in sırasıyla ham petrol ihracat ve ithalat seviyelerinde yaptıkları ayarlamalarla sürdürebileceklerinden daha uzun süre kapalı kalırsa, Brent petrolünün varil fiyatı 150 dolara kadar yükselebilir. Dün haftaya yüzde 2’den fazla yükselişme başlayan Brent petrolün varil fiyatı öğleden sonra 104 doların üzerinde seyretti. Brent petrol, geçen hafta değer kaybederken, düşüşte ABD ile İran arasında anlaşmaya varılabileceğine ve Hürmüz üzerinden petrol sevkiyatının normale dönebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Savaş ve arz kesintisi riskinin azalması, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin geri alınmasına yol açtı. Analistler, petrol fiyatlarının ABD-İran görüşmelerine ilişkin haber akışıyla dalgalandığını, diplomatik ilerleme ihtimalinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.