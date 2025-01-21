Bakır ve alüminyum fiyatları Trump’ın vergi planlarıyla geriledi

Temel metal piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin son açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır, metrik ton başına yüzde 0,88 gerileyerek 9.193 dolar seviyesine, alüminyum ise yüzde 1,24 düşüşle 2.658 dolara indi.

Citi analistleri, Trump’ın 1 Şubat’tan itibaren Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirme planını açıklamasıyla birlikte, ABD dolarının komşu ülke para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti. Bu durum, dolar cinsinden emtiaları uluslararası alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkiledi.

Metal fiyatlarındaki dalgalanma sürecek mi?

Citi raporunda, görünür temel metal stoklarındaki düşüşler ve 2024’ün sonlarından itibaren gözlemlenen güçlü tüketim göstergelerinin, fiyatlara geçici destek sağladığını ifade etti. Ancak analistler, bu durumun, tarifeler öncesinde önden yüklemeli talebin etkisiyle sürdürülemez olduğunu belirtti.

Ayrıca, 2025 yılı boyunca ABD’nin tarife politikalarının küresel temel metal piyasası üzerindeki etkisinin kritik bir faktör olacağı vurgulandı. Citi, tarife politikalarına ilişkin belirsizliklerin Trump yönetimi tarafından kısa sürede daha fazla açıklığa kavuşturulmasının beklendiğini ifade etti.